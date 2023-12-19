Інститут вивчення війни оцінив оперативну ситуацію в районі Авдіївки

Американський Інститут вивчення війни (ISW) на основі відкритих даних оцінив, якою наразі є оперативна ситуація на одній із гарячих точок фронту – в районі Авдіївки Донецької області.

Повідомляється, що 18 грудня російські війська продовжували наступ у цьому районі без підтверджених успіхів.

Американські аналітики з посиланням на дані російської сторони кажуть, що сили РФ просунулися вглиб на 800 метрів на північ і північний захід від Опитного (4 км на південь від Бахмута) і до 400-500 метрів – на захід від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки). Водночас ЗСУ відбили понад 30 атак на околицях Авдіївки.

Російські блогери, які відстежують війну, стверджували, що російські сили атакували поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та промислову зону на південний захід від Авдіївки. Поза тим, «погані погодні умови, зокрема густий туман і ожеледиця, продовжують перешкоджати наземній діяльності обох сторін навколо Авдіївки».

Останніми днями у Силах оборони повідомили, що на Авдіївському напрямку зменшилась кількість бойових зіткнень, хоча армія РФ у цьому районі «постійно змінює тактику, зокрема атакує вночі».

Російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки на початку жовтня. Раніше аналітики ISW повідомляли, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.