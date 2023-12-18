Генштаб: Сили оборони відбили 22 атаки на Авдіївському напрямку за добу

Російські війська завдали одного ракетного та шести авіаційних ударів по українських національних пунктах та позиціях ЗСУ, а також обстріляли їх із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 18 грудня.

Командування зафіксувало 92 бойових зіткнення протягом доби і називає складною оперативну обстановку на сході та півдні України.

На півночі ситуація суттєво не змінювалася. Російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах і проводять диверсійно-розвідувальну діяльність з території РФ.

Читайте також: РФ повертає на фронт солдатів із «Шторму-Z» навіть після ампутацій – британська розвідка

«На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Ковалівка, Іванівка, Берестове Харківської області», – заявляє штаб.

За зведенням, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак Росії поблизу Макіївки та на схід в Тернів. На Бахмутському напрямку зафіксували 17 відбитих атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області… На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Схід: ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках

Крім того, командування повідомляє про 13 відбитих російських атак на Запоріжжі, західніше Новопокровки та Роботиного. На Шахтарському напрямку наступальних дій РФ не фіксували.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – заявили в штабі.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».