Війська РФ завдали авіаудару по Авдіївці, є влучання біля коксохімічного заводу – Кириленко

Російські війська завдали авіаудару по Авдіївці, є влучання біля коксохімічного заводу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку зафіксовано артобстріли Красногорівки, Костянтинівки і Зоряного Мар’їнської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 22 будинки у Курахівці. Зранку ворог ударив авіаракетою по Авдіївці – поцілив у район АКХЗ», – написав він у телеграмі.

За його даними, війська РФ також ввечері 22 червня завдали ракетного удару по Черкаській громаді – пошкоджено будівлю АЗС.

Крім того, через російські атаки пошкоджені будинки на Горлівському та Лисичанському напрямках, додав Кириленко.

Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.