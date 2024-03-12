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Сили РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Купʼянську – ДСНС

Рятувальники гасять пожежу після російського обстрілу, фото ілюстративне
Рятувальники гасять пожежу після російського обстрілу, фото ілюстративне

Російські військові вночі 12 березня скинули керовану авіабомбу на житловий район Купʼянська Харківської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, внаслідок удару сталися руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку.

«Унаслідок вибуху виникло кілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверх в одному підʼїзді та ще одне помешкання в іншому підʼїзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 квадратних метрів. Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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