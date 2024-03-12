Можливості російського ОПК не є стійкими в перспективі – ISW

Можливості російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) є нестійкими в середньо- та довгостроковій перспективі, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Експерти вказують, що їхні висновки узгоджуються з оцінками, які дає український військовий оглядач Костянтин Машовець.

За його словами, російське військове командування має на меті створити «стратегічний резерв» для наступальних операцій навесні та влітку 2024 року, але не планує оснащувати новостворені частини та з'єднання доктринально необхідною кількістю озброєння і техніки – через поточні виробничі обмеження російського ОПК. Це може підтримувати нинішній темп російських операцій, але нездатне забезпечити потенційну наступальну операцію оперативного або стратегічного рівня.

Також кілька західних і українських фахівців зазначили, що цифри виробництва танків, про які повідомляє Росія, здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, а не виробництво нової техніки.

На думку аналітиків, російський ОПК зазнаватиме браку робочої сили, скорочення запасів озброєння і техніки для відновлення й модернізації та нездатності повністю компенсувати військові товари і товари подвійного призначення, які оборонна промисловість РФ більше не може купувати через санкції.