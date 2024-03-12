Мільйони євро на снаряди та дрони: як Чехія знаходить нові шляхи допомоги Україні

ПРАГА – Чехія є однією із країн Європи, яка з перших днів повномасштабної війни Росії проти України шукала будь-які можливості військової та фінансової допомоги Києву. Нині, зі слів міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, у Праги не лишилося на складах зброї, яку вони могли б віддати, однак країна продовжує шукати шляхи як допомогти Україні – як на державному рівні, так і на приватному. Які нові кроки зробила Чехія? Які проблеми? І чого очікувати?

Ініціатива Петра Павла

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов для України 800 тисяч снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, «аби лише були кошти». За оцінками видання Financial Times, Прага прагнула зібрати півтора мільярда доларів, щоб оплатити ці боєприпаси.

До ініціативи долучилися близько 15 країн, в тому числі й Канада, Данія та Франція.

Не пройшло й місяця як чеський прем’єр Петр Фіала офіційно повідомив, що Чехії і її партнерам вдалося зібрати кошти для закупівлі першої партії в 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

«Велика подяка всім країнам, які приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів у 300 тисяч одиниць. Однак наша ціль – доправити набагато більше! Наша робота і наша допомога Україні на цьому не закінчуються», – написав Фіала в соцмережі Х 8 березня.

За його словами, Чехія продовжує шукати партнерів, щоб далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора.

Наша ціль – доправити набагато більше снарядів

Це підтвердило і німецьке видання Bild, написавши, що президент Чехії Петр Павел знайшов гроші на обіцяні боєприпаси.

«Якщо не буде принципових проблем, боєприпаси можуть дістатися до України протягом кількох тижнів», – сказав президент Чехії.

Як пише видання, своєю заявою президент Чехії виконує обіцянку щодо постачання Україні понад пів мільйона артилерійських снарядів, обіцяних на березень. Можлива сума зброї та постачання – 1,5 мільярда євро, а гроші дали на це, можливо, Німеччина, Франція, Нідерланди та Канада.

З яких країн походять боєприпаси, не повідомляється. Але експерти кажуть, що ймовірно це ті країни, які досі трималися нейтральності у війні, не засуджуючи відкрито агресію Росії. Є припущення щодо Південної Кореї, Південної Африки та Туреччини.

На думку політолога з кафедри Східноєвропейських досліджень Карлового університету Яна Шира така потужна допомога Чехії Україні в першу чергу пов’язані із «прозахідним курсом влади Чехії». Однак водночас, зі слів чеського політолога, паралельно із позитивом вона «викликає стурбованість».

Ситуація із безпекою настільки серйозна, що Чехія просто не могла залишитися осторонь

«Я вважаю, що ситуація із безпекою настільки серйозна, що Чехія просто не могла залишитися осторонь. Я дуже стурбований останньою ініціативою президента Павла, адже вона відображає проблеми ЗСУ з постачанням боєприпасів.

І саме Чехія взяла на себе лідерство у створенні міжнародної коаліції, перш за все, у пошуку боєприпасів, які потрібні Україні.

Чехія вже надала Україні майже всі запаси техніки зі своїх складів – йдеться про танки, РСЗВ та інші види важкого озброєння. Однак подібної техніки тепер в Чехії теж не вистачає», – пояснює Ян Шир у коментарі Радіо Свобода.

Приватні чеські ініціативи

Окрім офіційної стратегічної допомоги від влади Чехії у країні існує чимало приватних ініціатив, які залучають інвесторів та простих громадян, організовуючи збори коштів на потреби ЗСУ та інші гуманітарні місії.

Одна таких ініціатив «Група D» нещодавно відзвітувала, що зібрала 144 мільйон чеських крон (приблизно 5,5 млн євро) на 14, 5 тисяч FPV-дронів для потреб ЗСУ. Участь у зборах взяли 31 тисяча донорів.

Зі слів учасників організації ці дрони чеського виробництва та ЗСУ вже отримали близько 4 тисяч подібних безпілотників раніше.

Проєкт підтримує чеська армія, відтак така співпраця допомагає і чеським військовим отримувати нові знання: «Армія намагається допомогти, але водночас ми також отримуємо від цього вигоду», – розповів чеським ЗМІ начальник Генерального штабу армії Карел Ржегка.

Він також наголосив, що «чеські солдати здобувають неоціненний досвід з розгортання FPV та ноу-хау від українців».

Раніше чеські приватні ініціативи, зокрема Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна), проводили великий збір на танк «Томаш» та американський гелікоптер Black Hawk.

Такі приватні ініціативи дуже корисні для глобальної підтримки України, однак, зі слів політолога Яна Шира, це не те, що потрібно зараз Україні на полі бою.

Мені дуже шкода і дуже страшно

«Я не думаю, що ці ініціативи, про які ви згадали, такі важливі в контексті того, що зараз потрібно Україні. Тому я б не був таким позитивним. Наприклад, про гелікоптер – я далекий від переконання, що це є найкращим способом розподілити джерела для потреб України в тих сферах, де Україна найбільше потребує підтримки. Незрозуміло, як його використовувати на полі бою. Хочу наголосити – що не все так позитивно й оптимістично, як може здатися. Ви знаєте, якщо подивитися з-за кордону, мені дуже шкода і дуже страшно», – розповів Ян Шир.

Майбутні вибори в Чехії – проблема для України?

Також політолога непокоїть той факт, що наступного року у Чехії будуть обирати новий уряд і останні опитування демонструють високі шанси для перемоги експрем’єра Чехії Андрея Бабіша, який вже зараз неоднозначно висловлюється щодо необхідності надалі допомагати Україні.

Вони в основному заперечують сам факт нападу Росії на Україну

«Пана Бабіша дуже важко оцінити зараз, адже його риторика часто популістська. Але якщо поглянути на нинішню опозицію, то це не тільки він. Це так само пан Окамура. І це може бути справжньою проблемою, тому що вони в основному заперечують сам факт нападу Росії на Україну. І мир у їхньому розумінні, яке є ключовим словом, яким вони оперують у своїй риториці, означає мир на умовах Росії, що означає крах України та подальше розширення Росії на захід до кордонів ЄС та НАТО», – розповів Ян Шир.

На думку політолога Чехія, все ж залишиться у прозахідному векторі навіть, якщо нинішня опозиція прийде до влади. Однак, з його слів, виключати повторення «словацького сценарію», де уряд нового прем’єра Фіцо відкрито говорить про припинення допомоги Україні, не можна.

«Ситуація надто серйозна, щоб дозволити ризикувати, знаєте, таким поворотом будь-якого уряду. Я тут не для того, щоб намалювати лише найгірші сценарії, але навіть ті сценарії, ймовірність яких не така висока, але які не виключені повністю. Їх слід брати до уваги під час планування та підготовки.

ЄС не є геополітичним гравцем, знаєте, з військовою силою. Більшість її країн є членами НАТО

І знову ж таки, в США також будуть вибори. Варто сподіватися на краще, але готуватися до гіршого», – зауважив чеський політолог.

Чеський президент Петр Павел через тиждень після зустрічі із французьким президентом Емманюелем Макроном заявив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил.

«Слід пам’ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило більше понад 15 країн і нараховувала близько 1000 осіб», – нагадав Павел.

За словами очільника Чехії, має бути чітке розмежування між розгортанням бойових підрозділів і можливим залученням військ до певної «допоміжної» діяльності, з якою НАТО вже має досвід.