Трамп та інші: реакції на промову президента США Байдена

Оксана Бедратенко

Президент США Джо Байден виступив 7 березня у Конгресі зі щорічним посланням «Про стан держави». Він наголосив, що американська економіка зростає, оголосив про намір зменшити ціни на ліки, законодавчо обмежити ріст цін на інсулін для хворих на діабет, підняти зарплати для вчителів, продовжити програму загальнодоступного медичного страхування, зменшити кредити на купівлю, підвищити рівень освіти та безпеки. Щодо зовнішньої політики, то Байден наполягав, що допомога Україні у відбитті агресії Росії є такою ж важливою як протидія гітлерівським нацистам під час Другої світової. Також президент США наголосив, що без підтримки США вся Європа буде в небезпеці. На промову Байдена уже відреагував Данальд Трамп та інгі представники Республіканської партії США.

«Голос Америки» зібрав основні тези доповіді американського президента.

Президент США Джо Байден у своїй промові «Про стан держави» наголосив на досягненнях своєї адміністрації та пріоритетах у внутрішній та зовнішній політиці, а також намагався підкреслити різницю між своєю політикою та політикою колишнього президента США Дональда Трампа. Не називаючи його на ім'я, Байден 13 разів звернувся до Трампа як до «свого попередника».

Байден «справді прагнув відрізнити свою політику від політики Дональда Трампа», – прокоментувала промову Байдена Кетрін Стоунер, професорка кафедри політології Стенфордського університету, директорка Центру демократії, розвитку та верховенства права.

Згадуючи Рейгана, Байден намагався «звернутися до поміркованих республіканців і тих, хто має незалежну позицію, щоб нагадати їм, що це як їхня партія протистояла Росії», – сказала Стоунер в коментарі Радіо Свобода.

Джо Байден розпочав свою промову зі заклику допомогти Україні опиратись російській агресії.

«Свобода та демократія під ударом. Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо стояти з Україною і надавати зброю необхідну для самозахисту», – наголосив Байден і закликав Конгрес схвалити допомогу для України.

Путін вторгся до України лише тому, що не поважає Байдена»

У цьому контексті Байден у своїй промові, не назвавши ім'я Трампа, розкритикував заяву «свого попередника», про те, що він не заважатиме Путіну «робити що заманеться» з НАТО, якщо союзники не будуть платити. Президент назвав таку позицію «небезпечною та неприйнятною». Президент підкреслив те, що НАТО зміцнюється, і привітав щойно прийнятого нового члена альянсу – Швецію.

У відповідь Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social, що «Путін вторгся до України лише тому, що не поважає Байдена» і припустив, що за його адміністрації такого б не сталося.

Трамп заперечив досягнення Байдена в зміцненні НАТО, заявивши, що саме політика Дональда Трампа, яка вимагала від союзників витрачати більше коштів на оборону, змогла зміцнити альянс.

Перед промовою Байдена Дональд Трамп оприлюднив відеозвернення до прихильників, де сказав, що «прийшов час сказати Джо Байдену: «Вас звільнено».

Справжній стан нашої держави починається і закінчується так: наші сім'ї страждають

Сенаторка від Алабами республіканка Кейті Брітт прокоментувала промову Байдена, відреагувала на закиди щодо її партії та звинуватила Байдена у проблемах, які за її словами, відчуває кожна американська родина.

«Справжній стан нашої держави починається і закінчується так: наші сім'ї страждають», – сказала сенаторка, виступаючи з кухні свого дому. 42-річна законодавиця, наймолодша сенаторка в Республіканській партії, висловила свою стурбованість «майбутнім нації».

Сенаторка Брітт була однією із 29 сенаторів, хто проголосував проти запиту Байдена на виділення допомоги Україні та іншим партнерам.

У промові-відповіді президенту Кейті Брітт заявила, що президент Байден «робить нас посміховиськом на світовій арені».

Сенаторка Кейті Брітт закинула Байдену слабке лідерство і недостатню підтримку партнерів. Зокрема, вона вказала на небезпеку «жорстокої агресії Путіна в Європі» для союзників, наголосила на атаках бойовиків, підтримуваних Іраном, а також операціях впливу Китаю у США і назвала «катастрофічним» вихід військ США з Афганістану.

«Зараз наш головнокомандувач не командує. Америка заслуговує лідерів, які визнають, що надійні кордони, стабільні ціни, безпечні вулиці та міцна оборона є наріжними каменями великої нації», – сказала сенаторка Кейті Брітт.

В опозиції часто звучить думка, що Байден не здатний йти на другий термін президентства через вік. Байдену 81 рік, а його ймовірному супернику на президентських виборах Трампу – 77 років.

Оглядачі вказують, що молодша за віком Брітт мала стати контрастом до Байдена.

Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл назвав 42-річну конгресвумен «великою оптимісткою».

Критика імміграційної, економічної політики Байдена

Сенаторка Брітт озвучила традиційну для республіканців критику політики Байдена у сфері імміграції, високі витрати на житло та догляд за дітьми, недостатнє фінансування поліції.

Вона звинуватила Байдена у проблемах на південному кордоні США через велику кількість мігрантів, назвала ситуацію «огидною», якій можна «майже повністю запобігти».

Подібну критику озвучував і спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Джонсон, який сидів прямо за Байденом, вперше приймає президентську промову «Про стан держави» на посаді спікера.

У 90-секундному відео, виданому в день промови Байдена, спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував президента за політику з імміграції, економіку, недостатню боротьбу зі злочинністю та те, що він назвав провалами в міжнародних відносинах.

Байден у своїй промові дорікнув опозиції небажання затвердити імміграційну реформу, яку погодили представники обох партій.

Президент наголосив на здобутках своєї внутрішньої політики і заявив, що «світ заздрить американській економіці» через низьку інфляцію та створення нових робочих місць та підприємств.

Опитування показують, що американці скептично оцінюють досягнення Байдена в економіці. Згідно з нещодавнім опитуванням CNN, 55% американців вважають, що економіка держави погіршилась за час президентства Байдена.