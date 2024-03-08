Байден закликав Ізраїль не використовувати допомогу Газі як «розмінну монету»

Президент США Джо Байден попередив Ізраїль, що він не може використовувати гуманітарну допомогу для Сектору Газу як «розмінну монету» у боротьбі проти «Хамасу», який США і ЄС визнали терористичною організацією, і закликав до негайного тимчасового припинення вогню в Газі.

Байден сказав про це, виступаючи в Конгресі США зі щорічним посланням про стан справ у країні.

Президент США також повідомив про свій наказ американським військовим очолити «надзвичайну місію» для будівництва тимчасового порту на березі Сектору Гази для сприяння доставці допомоги.

«Тимчасовий пірс дозволить значно збільшити кількість гуманітарної допомоги, що надходить до Гази щодня. Але Ізраїль також має долучитися. Ізраїль має пропустити більше допомоги в Газу і забезпечити, щоб гуманітарні працівники не потрапили під перехресний вогонь. Я кажу це керівництву Ізраїлю. Гуманітарна допомога не може бути другорядним фактором чи розмінною монетою. Захист і порятунок невинних життів має бути пріоритетом», – сказав президент США.

Коли порт може розпочати роботу, поки не зрозуміло. Очікується, що його будівництво триватиме кілька тижнів.

Гуманітарна криза в Секторі Гази, керованому «Хамасом», викликає все більшу стурбованість західних держав.

Перемовники з палестинського боку, Катар і Єгипет намагаються забезпечити 40-денний режим припинення вогню.

Закликавши угруповання «Хамас» прийняти умови, запропоновані США, президент Джо Байден заявив 5 березня, що «ізраїльські союзники» виявляють бажання співпрацювати. За словами Байдена, Вашингтон виступив із «розумною пропозицією про припинення вогню в обмін на звільнення ізраїльських заручників». «Розв’язання питання зараз перебуває в руках «Хамасу», – сказав Байден журналістам.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок і літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники й вивезені до Сектору Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули понад 30 тисяч палестинців. Ці дані неможливо перевірити з незалежних джерел. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.