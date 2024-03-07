Делегація «Хамасу» заявила, що переговори про припинення вогню відновляться наступного тижня

«Хамас», який США і ЄС визнали терористичною організацією, 7 березня заявив, що його делегація залишила Каїр і що переговори про припинення вогню в Секторі Гази і звільнення заручників відновляться наступного тижня.

Єгипетські офіційні особи заявили, що переговори зайшли в глухий кут через вимогу «Хамасу» щодо поетапного процесу, кульмінацією якого стане припинення війни. Водночас вони не виключили укладення угоди до початку священного для мусульман місяця Рамадан, який починається на початку наступного тижня.

Коментарів від Ізраїлю поки не було.

Гуманітарна криза в Секторі Гази, керованому «Хамасом», викликає все більшу стурбованість західних держав.

Перемовники з палестинського боку, Катар і Єгипет намагаються забезпечити 40-денний режим припинення вогню.

Закликавши угруповання «Хамас» прийняти умови, запропоновані США, президент Джо Байден заявив 5 березня, що «ізраїльські союзники» виявляють бажання співпрацювати. За словами Байдена, Вашингтон виступив із «розумною пропозицією про припинення вогню в обмін на звільнення ізраїльських заручників». «Розв’язання питання зараз перебуває в руках «Хамасу», – сказав Байден журналістам.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок і літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники й вивезені до Сектору Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули понад 30 тисяч палестинців. Ці дані неможливо перевірити з незалежних джерел. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.