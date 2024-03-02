Військові США та Йорданії скинули гуманітарну допомогу жителям Гази з повітря

Військові Сполучених Штатів та Йорданії спільно скинули гуманітарну допомогу над Смугою Гази – про це повідомили пресслужби Центрального командування США та йорданської армії 2 березня.

Американське командування уточнює, що в операції взяли участь літаки C-130 Військово-повітряних сил США та Королівських ВПС Йорданії.

«Американські C-130 скинули понад 38 000 порцій їжі уздовж берегової лінії Гази, що дозволило цивільним особам отримати життєво важливу допомогу… Ми плануємо потенційні подальші місії з доставки десантної допомоги», – заявило американське командування

Президент США Джо Байден зазначив, що це перша партія гуманітарної допомоги від США, доставлена в такий спосіб.

«Кількість допомоги, що надходить до Гази, навіть близько не достатня, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб отримати більше допомоги», – заявив він.

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Йорданська армія зазначає, що провела наразі 25 місій із доставки гуманітарної допомоги повітрям до Гази за час поточного загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту, а також долучилася до 10 таких місій інших країн.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок і літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники й вивезені до Сектору Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули понад 30 тисяч палестинців. Ці дані неможливо перевірити з незалежних джерел. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.