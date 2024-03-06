Переговори між Ізраїлем та «Хамасом» зайшли в глухий кут

Переговори про припинення вогню та обмін заручниками між Ізраїлем та радикальним угрупованням «Хамас» (визнане в США, ЄС та Великій Британії терористичним) 6 березня зайшли в глухий кут, повідомляє Reuters. Гуманітарна криза в Секторі Гази, керованому «Хамасом», викликає все більшу стурбованість західних держав.

Перемовники з палестинського боку, Катар та Єгипет намагаються забезпечити 40-денний режим припинення вогню на період святкування Рамадану – з перших днів наступного тижня.

Закликавши угруповання «Хамас» прийняти умови, запропоновані США, президент Джо Байден заявив 5 березня, що «ізраїльські союзники» виявляють бажання співпрацювати. За словами Байдена, Вашингтон виступив із «розумною пропозицією про припинення вогню в обмін на звільнення ізраїльських заручників». «Розв'язання питання зараз перебуває в руках «Хамасу», – сказав Байден журналістам.

Ізраїльські війська, які розпочали наступальну операцію в Газі після кровопролитного рейду бойовиків на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, впродовж останніх днів продовжили обстріл території Гази. Обстріл розпочався одночасно з відкриттям 3 березня переговорів у столиці Єгипту Каїрі, повідомляє Reuters.