Байден доручить побудувати тимчасовий порт у Секторі Гази для доставки гуманітарної допомоги

Американські військові збудують тимчасовий порт на березі Сектора Гази, через який палестинцям морем доставлятимуть гуманітарну допомогу. Про це, як пишуть найбільші американські засоби інформації (CNN, The New York Times, Washington Post), оголосить президент США Джо Байден 7 березня (це вночі за київським часом 8 березня), виступаючи в Конгресі зі щорічним посланням про стан справ у країні.

«Сьогодні ввечері у своїй промові президент оголосить, що він доручає збройним силам США очолити надзвичайну місію зі створення порту в Середземноморʼї на узбережжі Гази, який зможе приймати великі кораблі з продовольством, водою, ліками та тимчасовими притулками», – заявив CNN на умовах анонімності високопоставлений чиновник адміністрації.

Інше джерело розповіло, що в порту буде тимчасовий причал, який дозволить збільшити постачання гуманітарної допомоги на сотні додаткових вантажівок щодня. Місія координуватиметься з Ізраїлем, ООН та гуманітарними неурядовими організаціями.

Передбачається, що вантажі доставлятимуться з порту Ларнаки на Кіпрі, де вони проходитимуть перевірку з боку Ізраїлю, пише The Washington Post.

«Запланована концепція передбачає присутність американського персоналу на військових суднах біля берегів Гази, але не вимагає того, щоб військові висаджувалися на берег для встановлення пірсу або вивантаження гуманітарної допомоги», – цитує видання представника Білого дому, який спілкувався з журналістами анонімно.

Коли порт може розпочати роботу, поки не зрозуміло. Очікується, що його будівництво триватиме кілька тижнів.

Нове загострення на Близькому Сході розпочалося після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США) напали на Ізраїль. Вони вбили понад 1200 ізраїльтян та захопили в заручники ще понад 200 людей. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала масовані бомбардування Смуги Гази, а згодом розпочала наземну операцію. За даними підпорядкованого «Хамасу» МОЗ Гази, загальна кількість жертв війни перевищила 30 тисяч осіб (незалежного підтвердження ці дані не мають).