Поблизу берегів Ємену горить контейнеровоз, уражений ракетами хуситів

Контейнеровоз MSC Sky II зазнав атаки хуситів біля берегів Ємену неподалік Баб-ель-Мандебської протоки, повідомляє профільне видання The Maritime Executive. За цими даними, судно, яке йшло під ліберійським прапором, зазнало атаки одночасно двох ракет. Спалахнула пожежа, команда намагається з нею впоратися.

Напади на торгові судна із застосуванням ракет та безпілотників із єменської сторони не припиняються вже кілька місяців. 2 березня біля берегів Ємену затонув підбитий суховантаж, який перевозив добрива. Науковці побоюються, що токсичні добрива спричинять екологічне лихо, що загрожує загибеллю морської фауни там, де суховантаж ліг на дно.

Активність хуситів не обмежується лише нападами на торгові судна. 3 березня стало відомо, що внаслідок їхніх диверсій в Аденській затоці пошкоджено кілька підводних кабелів високошвидкісної передачі даних, від яких залежить функціонування інтернету в регіоні.

Через Червоне Море, Баб-ель-Мандебську протоку та Аденську затоку здійснюється близько 12% всього торговельного судноплавства у світі, в тому числі близько 30% усіх контейнерних перевезень. Після початку атак хуситів на торгові судна багато судноплавних компаній були змушені обирати інші маршрути, що значно затягує та здорожує перевезення.

Ісламське радикальне угруповання хуситів «Ансар Алла» контролює північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Наприкінці 2023 року хусити оголосили, що включаються у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі, і розпочали обстрілювати торгові судна в Червоному морі. Атакам піддаються і ті суховантажі й танкери, які не мають стосунку до Ізраїлю. Так, контейнеровоз MSC Sky II, що горить зараз, ходить під прапором Ліберії і належить швейцарській компанії MSC. З Ізраїлем ані судно, ані компанія-власник ніяк не повʼязані.