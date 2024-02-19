ЄС розпочав у Червоному морі місію для захисту суден від єменських хуситів

Євросоюз 19 лютого офіційно розпочав військово-морську місію для захисту суден у Червоному морі від єменських хуситів. Це відбувається на тлі нового нападу, який змусив екіпаж одного судна залишити корабель, ще одне судно зазнало пошкоджень.

Підтримуване Іраном угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити або рух Хуті), яке контролюють більшу частину охопленого війною Ємену, атакують життєво важливий судноплавний шлях із листопада в рамках кампанії, яка, за їхніми словами, є виявом солідарності з палестинцями в Секторі Гази під час війни Ізраїлю та угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС і США).

У складі місії ЄС постійно перебуватиме щонайменше чотири військові кораблі.

«Європа забезпечить свободу судноплавства в Червоному морі, працюючи разом з нашими міжнародними партнерами», — написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X.

Сполучені Штати вже очолюють власну військово-морську коаліцію в цьому регіоні та завдали ударів у відповідь по об’єктах хуситів у Ємені, до таких дій вдалася і Велика Британія.

Десятки нападів хуситів зробили ризикованим судноплавство в Червоному морі, змусивши деякі компанії скористатися альтернативними напрямками, зокрема маршрутом навколо Африки, який подовжує шлях на два тижні.