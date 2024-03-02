Італійський корабель збив безпілотник хуситів над Червоним морем – Міноборони

Італійський корабель Nave Duilio збив безпілотний літальний апарат руху Хуті над Червоним морем – про це заявило міністерство оборони країни 2 березня.

За даними відомства, дрон із «характеристиками, подібними до тих, що вже використовувалися під час попередніх атак», летів назустріч італійському судну й перебував на відстані близько 6 кілометрів. Nave Duilio збив його, «керуючись принципом самозахисту».

Пресслужба відомства наводить коментар міністра Гвідо Крозетто, який назвав атаки хуситів «серйозним порушенням міжнародного права».

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«Ці атаки є частиною гібридної війни, яка використовує всі можливості, не тільки військові, щоб завдати шкоди одним країнам і принести користь іншим», – заявив він.

Євросоюз 19 лютого офіційно розпочав військово-морську місію для захисту суден у Червоному морі від єменських хуситів.

Хусити, яких підтримує Іран, почали нападати на торговельні судна невдовзі після початку ізраїльської операції в Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» (визнане в США і ЄС терористичним) на Ізраїль 7 жовтня.

Десятки нападів хуситів зробили ризикованим судноплавство в Червоному морі, змусивши деякі компанії скористатися альтернативними напрямками, зокрема маршрутом навколо Африки, який подовжує шлях на два тижні.