Уряд Ємену: в Червоному морі затонув корабель, атакований хуситами

У Червоному морі частково затонув корабель Rubymar, який раніше був уражений рухом Хуті (хуситами) – про це заявив голова міжнародного визнаного уряду Ємену Ахмед бін Мубарак 2 березня.

«Кризовий осередок, сформований єменським урядом через ситуацію із судном Rubymar, повідомляє про затоплення судна під прапором Белізу біля узбережжя Ємену після двох терористичних атак підтримуваних Іраном ополченців-хуситів», – йдеться в повідомленні.

Уряд у екзилі назвав подію «екологічною катастрофою» у територіальних водах Ємену та всьому Червоному морі.

Читайте також: ЄС розпочав у Червоному морі місію для захисту суден від єменських хуситів

Reuters повідомляє з посиланням на Центральне командування Сполучених Штатів, що корабель мав на борту понад 41 тисячу тонн добрив, коли потрапив під вогонь руху Хуті.

Водночас Моніторинг морських торгових операцій Великої Британії повідомив про повідомлення щодо атаки на судно на захід від Аль-Мухи, Ємен. Екіпаж поставив судно на якір та був евакуйований «військовим командуванням». Назву судна організація не називає.

Десятки нападів хуситів зробили ризикованим судноплавство в Червоному морі, змусивши деякі компанії скористатися альтернативними напрямками, зокрема маршрутом навколо Африки, який подовжує шлях на два тижні.