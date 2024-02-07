Командир із підтримуваного Іраном угруповання загинув внаслідок удару дрона в Багдаді – військові США

Американський безпілотник влучив у автомобіль у столиці Іраку Багдаді ввечері 7 лютого, внаслідок чого загинув високопоставлений командир підтримуваного Іраном угруповання «Катаїб Хезболла», повідомили військові США.

За повідомленням, удар був завданий у відповідь на напади на військовослужбовців США, а загиблий командир, імені якого не називають, був «відповідальний за безпосереднє планування й участь у нападах на сили США в регіоні».

Військові також заявили, що даних про жертви серед цивільного населення немає.

Це сталося на дорозі в східній частині Багдада, там зібрався натовп у той час, як спеціальні служби прибирали уламки.

Сили безпеки закрили Зелену зону, де розташована низка дипломатичних комплексів, на тлі закликів протестувальників штурмувати посольство США.

4 лютого Вашингтон пообіцяв продовження ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях на Близькому Сході. Це сталося після двох діб атак у Сирії, Іраку і Ємені – у відповідь на місяці нападів на активи США в регіоні, включно з атакою безпілотника, жертвами якої стали три американські військовослужбовці в Йорданії.

Іран, чий Корпус вартових ісламської революції має широкі звʼязки з бойовиками на Близькому Сході, звинуватив Сполучені Штати в підриві регіональної стабільності.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що США завдали численних ударів по пов’язаних із Іраном об’єктах у Сирії й Іраку. Вашингтон назвав це відповіддю на нещодавній напад на американську базу в Йорданії.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йшлося про те, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох військовослужбовців, також були поранені.

Вашингтон заявив, що США відреагують на цю атаку, але тоді ж наголошував, що не прагне ширшого конфлікту з Іраном.

За даними Міноборони США, з жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак.