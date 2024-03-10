У разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну – Орбан

Колишній американський президент Дональд Трамп начебто має план завершення війни РФ проти України, але «не збирається фінансувати підтримку українців у разі повернення до влади після виборів в США», заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю угорському телебаченню.

Інтерв’ю було записане після візиту Орбана до Флориди, де він зустрівся з Трампом, як кандидатом в президенти США.

За словами Орбана, Трамп йому нібито розповів, що має «детальні миротворчі плани» щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів угорський прем’єр не розкрив, зазначивши лише, що «вони збігаються з позицією Будапешта».

Але, як розповів Орбан, «у разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну».

«Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться», – пояснив логіку Трампа угорський прем’єр.

Також, за словами Орбана, «Трамп не планує допомагати Європі з посиленням оборони», про що сам американський експрезидент неодноразово заявляв публічно.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав свого давнього союзника Дональда Трампа в його прагненні повернутися в Білий дім – після зустрічі з колишнім президентом США у Флориді ввечері 8 березня.

Представники виборчого штабу Трампа повідомили, що сторони обговорили «широкий спектр питань, що стосуються Угорщини і Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

У січні 2022 року колишній президент США Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана на виборах в Угорщині, назвавши правого прем’єр-міністра «сильним лідером».

У 2016 році Орбан став першим лідером країни Європейського союзу, який підтримав кандидатуру Трампа на посаду президента США. Трамп приймав Орбана в Білому домі в 2019 році. Орбан також підтримував кандидатуру Трампа проти нинішнього президента США Джо Байдена на виборах 2020 року.