Байден і Трамп здобули перемогу на праймеріз під час Супервівторка

Президент США Джо Байден й експрезидент Дональд Трамп перемогли майже у всіх штатах у Супервівторок, коли в 15 штатах і одній території США відбулися первинні партійні вибори, в ході яких визначається, хто з кандидатів буде номінований у президенти від Демократичної і Республіканської партій на виборах, запланованих на листопад 2024 року.

За попередніми даними, в Республіканській партії перемогу в 12 із 15 штатів з великою перевагою здобув колишній президент Дональд Трамп. Його суперниця в боротьбі за номінацію, колишня губернаторка Південної Кароліни, експосол США в ООН Ніккі Гейлі перемогла лише в одному штаті – Вермонті.

Після підрахунку майже всіх голосів (крім Аляски і Юти), у ході Супервівторка Трамп отримує голоси 703 делегатів, Гейлі – 49. Усього буде розподілено 865 делегатів. Таким чином, всього на рахунку Трампа вже 979 делегатів із 1215, необхідних для номінації на посаду президента США.

Результати голосувань на Алясці наразі невідомі.

Президент Джо Байден, який балотується на другий президентський термін, здобув переконливу перемогу в усіх штатах. Він не має серйозних суперників у боротьбі за номінацію: за Байдена голоси віддадуть уже 1457 делегатів від Демократичної партії.

Так званий Супервівторок – ключова подія у багатомісячному процесі праймеріз, в результаті якого, як правило, стає остаточно ясним, хто стане кандидатами в президенти від двох головних партій країни. Невдалі для Ніккі Гейлі результати практично гарантують перемогу Дональда Трампа на республіканських праймеріз і номінацію в президенти від Республіканської партії.

Коментуючи результати Супервівторка, Дональд Трамп закликав республіканців об’єднатися: «Ми повинні об’єднатися і це станеться дуже швидко».

Джо Байден звернувся до виборців із закликом стати на захист демократії: «Для кожного покоління американців настає момент, коли необхідно стати на захист демократії. Стати на захист наших особистих свобод. Прийшов наш момент. Разом ми переможемо».