Перші результати «супервівторка» у США: Байден переміг у штаті Айова

У Сполучених Штатах 5 березня відбулися партійні голосування з питання висунення кандидатів на президентських виборах, запланованих на листопад 2024 року. У так званий «супервівторок» виборці в 16 штатах і одній території обирають своїх кандидатів.

Партійні праймеріз, кокуси або інші види голосування відбулися в Алабамі, Алясці, Американському Самоа, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Айові, Мені, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Юті, Вермонті та Вірджинії.

За останніми даними, чинний президент США Джо Байден здобув підтримку своєї кандидатури від Демократичної партії в штаті Айова. Його однопартійці надсилали бюлетені поштою, результати оприлюднили у вівторок, 5 березня.

Республіканці Айови зробили свій вибір у січні, коли експрезидент США Дональд Трамп здобув перемогу над своїми найближчими конкурентами з відривом майже на 30%. Очікується, що і в «супервівторок» Трамп матиме перевагу над своєю єдиною опоненткою – Ніккі Гейлі.