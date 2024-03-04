Суперниця Трампа Ніккі Гейлі здобула першу перемогу в праймеріз

Головна суперниця Дональда Трампа на висування кандидатом у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі здобула свою першу перемогу у президентських праймеріз – у столиці США, Вашингтоні.

Гейлі отримала 62,9% голосів, її єдиний конкурент Дональд Трамп – 33,2%. Завдяки цій перемозі Гейлі отримає 19 делегатів із 1215, необхідних для номінації на посаду президента США.

Це перша перемога Хейлі на партійних виборах. Вісім попередніх праймеріз – у тому числі в її рідній Південній Кароліні – зі значним відривом виграв Трамп.

Судячи з опитування республіканців, на які посилається Reuters, Трамп виграє і більшість наступних праймеріз, що дозволить йому стати кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах.

Як пише Associated Press, колишній президент США, напевно, набере ще кілька сотень голосів під час «супервівторка» 5 березня. Цього дня республіканці проведуть праймеріз одразу в 15 штатах і на одній острівній території США. Кандидати змагатимуться одразу за 874 голоси делегатів.

Ніккі Гейлі досить різко критикує Трампа. Крім того, вона виступає за збільшення військової допомоги Україні, тоді як Трамп уникає критики російського президента Володимира Путіна і стверджує, що у разі свого обрання готовий «закінчити війну за один день».