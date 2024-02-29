США: суд у штаті Іллінойс заборонив вносити імʼя Трампа до виборчих бюлетенів

Суддя в Іллінойсі ухвалила рішення про вилучення імені Дональда Трампа з виборчих бюлетенів під час первинних партійних виборів у цьому штаті.

Суддя Трейсі Портер скасувала рішення виборчої комісії штату, яка допустила Трампа до участі у виборах, вирішивши, що колишній президент втратив право обіймати державну посаду через причетність до спроби заколоту. Суддя відклала виконання цього рішення на кілька днів, надавши Трампу можливість подати апеляцію на це рішення до суду вищої інстанції. Первинні вибори в Іллінойсі відбудуться 19 березня.

Представник Дональда Трампа зробив заяву, в якій звинуватив суддю в політичній упередженості, наголосивши, що це рішення суперечить висновкам, зробленим судами та виборчими комісіями в багатьох штатах. Він заявив про намір оскаржити це рішення.

Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Раніше таке рішення ухвалив Верховний суд Колорадо та державний секретар штату Мен. Дональд Трамп оскаржив ці рішення, і Верховний суд США має незабаром оголосити рішення про конституційність ухвали суду в Колорадо. На час розгляду апеляцій імʼя колишнього президента залишається у виборчих бюлетенях. Рішення Верховного суду США стане останнім словом у суперечках про те, чи застосовна до Дональда Трампа конституційна заборона на обіймання державних посад людьми, які брали участь в антидержавному заколоті.