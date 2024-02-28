Верховний суд США вирішить, чи Трамп має імунітет від кримінального переслідування

Верховний суд Сполучених Штатів погодився розглянути, чи експрезидент Дональд Трамп має право на імунітет від кримінальних проваджень – про це повідомили американські медіа 28 лютого.

Суд погодився прискорити розгляд і заслухати аргументи сторін на четвертому тижні квітня.

Як пише AP, рішення суддів зберігає паузу в підготовці до судового процесу щодо спроб Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Навіть із пришвидшеним розглядом неясно, чи вдасться запланувати та завершити цей судовий процес над Трампом до президентських виборів у листопаді, якщо Верховний суд відхилить його заяву про недоторканність.

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Адвокати Трампа прагнули відкласти судовий процес до закінчення виборів.

Раніше Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США, наполягаючи на своєму позові, відхиленому судами нижчих інстанцій, про те, що він має імунітет від судового переслідування за спробу скасувати свій програш на виборах 2020 року, оскільки він був президентом, коли вчиняв ці дії.

Верховний суд тримається позиції, що президенти мають імунітет від цивільно-правової відповідальності за свої дії на посаді. Захист Трампа наполягає, що цей захист має поширюватися також на кримінальну відповідальність.

Трамп попросив суддів призупинити рішення колегії з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія, яка відхилила його позов про імунітет.