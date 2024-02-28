Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл анонсував завершення роботи на посаді

Лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Сполучених Штатів Мітч Макконнелл планує залишити свою лідерську позицію цього року – про це він заявив під час виступу в Сенаті. Текст промови опублікувала пресслужба сенатора.

Макконнелл послався на події в його родині: нещодавно молодша сестра його дружини Анжела Чао померла у віці 50 років. Самому сенатору минулого тижня виповнилося 82 роки.

«Завершення моїх внесків ближче, ніж мені б хотілося», – сказав він.

Макконнелл заявив, що залишається «переконаним у добрі нашої країни та незамінній ролі, яку ми відіграємо як лідер вільного світу».

Читайте також: CNN: на тлі зволікань Конгресу Пентагон вивчає останній варіант надання допомоги Україні

«Ось чому я так наполегливо працював для ухвалення пакету національної безпеки раніше цього місяця. Повірте, я знаю політику всередині моєї партії у цей конкретний момент часу. У мене багато недоліків, нерозуміння політики серед них немає», – сказав сенатор.

Він повідомив, що продовжить виконувати обов’язки лідера республіканців у Сенаті, доки в листопаді вони не оберуть нового лідера, який заступить на посаду наступного січня.

Мітч Макконнелл був обраний до Сенату від штату Кентуккі в 1984 році, працював на цій посаді з 1985-го. Із 2021 року він очолював республіканську меншість у верхній палаті Конгресу США.

На відміну від лідера республіканської більшості в Палаті представників Майка Джонсона, Макконнелл підтримує ухвалення законопроєкту про національну безпеку, який передбачає надання допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів.