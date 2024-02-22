Путін вважає «адекватною реакцією» слова Байдена, який назвав лідера РФ «сучим сином»

Російський лідер Володимир Путін спробував знайти пояснення, чому президент США Джо Байден назвав його «божевільним сучим сином». Як вважає президент РФ, це «адекватна реакція» на його нещодавню заяву про те, що для Росії на посаді очільника Сполучених Штатів краще Джо Байден, а не Дональд Трамп.

«Ми ж з вами нещодавно говорили і ви в мене питали — хто для нас кращий як майбутній президент США. Я сказав, що ми будемо працювати з будь-яким президентом, але я вважаю, що для нас, для Росії, Байден кращий. І судячи з того, що він зараз говорив, я абсолютно правий. Тому що це є адекватною реакцією на те, що було сказано з мого боку. Чому? Тому що він не може сказати: «Володя, молодець, дякую, ти мені дуже допоміг». Ми розуміємо, що там відбувається із внутрішньополітичної точки зору, і ця реакція абсолютно адекватна. А значить я мав рацію! І те, що я говорив, говорив для нашої аудиторії, а не для американської», – сказав російський лідер кремлівському кореспондентові державного російського телебачення Павлу Зарубіну.

Президент США Джо Байден негативно висловився про Володимира Путіна 21 лютого під час передвиборчого збору коштів у Сан-Франциско. Виступаючи перед невеликою групою спонсорів він сказав, що загроза ядерного конфлікту існує завжди, але екзистенційною загрозою для людства залишається клімат. «Остання екзистенційна загроза – це клімат. У нас є божевільний сучий син, цей хлопець, Путін, та інші. І ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат», — сказав американський лідер.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Байдену має бути соромно за такі слова. «Я можу сказати, що подібні хамські заяви з вуст глави США навряд чи здатні якимось чином уразити главу іншої держави, тим більше президента Путіна. Але це є величезною ганьбою для самої країни, США. Якщо президент такої країни використовує таку лексику, це соромно має бути», – сказав Пєсков.