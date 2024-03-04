Верховний суд США може ухвалити рішення щодо дискваліфікації Трампа у Колорадо

Верховний суд США оголосив, що 4 березня планує винести принаймні одне рішення. Суд не уточнив, яке саме це буде рішення, але минулого місяця судді заслухали аргументи в апеляції лідера президентських перегонів від Республіканської партії Дональда Трампа на рішення суду штату Колорадо, який дискваліфікував Трампа як кандидата у президенти США і заборонив йому брати участь у праймеріз штату за його роль у нападі на Капітолій 6 січня.

Праймеріз у Колорадо заплановані на 5 березня. Республіканці просили Верховний суд ухвалити рішення у цій справі до праймеріз.

Нещодавно Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Раніше таке рішення ухвалив Верховний суд Колорадо і державний секретар штату Мен. Зокрема, суд у Колорадо 19 грудня дійшов висновку, що Трамп був причетний до заколоту 6 січня 2021 року, коли його прихильники увірвалися до будівлі Конгресу з метою зірвати сертифікацію результатів президентських виборів, а отже, він не має права обиратися, відповідно до 14-ої поправки до Конституції.

Дональд Трамп оскаржив ці рішення. На час розгляду апеляцій у Верховному суді імʼя колишнього президента залишається у виборчих бюлетенях. Рішення Верховного суду США стане останнім словом у суперечках про те, чи застосовна до Дональда Трампа конституційна заборона на обіймання державних посад особами, які брали участь в антидержавному заколоті.