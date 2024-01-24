США: Трамп переміг на праймеріз республіканців у Нью-Гемпширі

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на первинних виборах Республіканської партії в штаті Нью-Гемпшир. За попередніми даними, він отримав понад 53 відсотки голосів. Його суперниця по боротьбі за номінацію колишній губернатор Південної Кароліни, експосол США в ООН Ніккі Гейлі – понад 45 відсотків. Очікується, що з підрахунком голосів перевага Трампа дещо збільшиться.



Досить значний розрив між Трампом і Гейлі, на думку аналітиків, підтверджує домінуюче становище Дональда Трампа серед електорату Республіканської партії.

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У минулому кандидати, які здобули перемоги в Айові та Нью-Гемпширі, завжди домагалися номінації в президенти від Республіканської партії. Ця поразка послаблює позиції Ніккі Гейлі, чиє відставання від Трампа в Нью-Гемпширі, згідно з опитуваннями перед праймеріз, було зовсім незначним. Поганою новиною для Дональда Трампа стало те, що, як свідчать екзит-поли, 32 відсотки республіканців не готові проголосувати за нього на президентських виборах.



Ніккі Гейлі, яка привітала Дональда Трампа з перемогою, заявила про готовність продовжувати боротьбу за номінацію. «Це перші праймеріз у країні, а не останні. Боротьба незакінчена. Попереду боротьба у десятках штатів», – запевнила вона виборців.



Вона розкритикувала Трампа, поклавши на нього провину за поразки кандидатів Республіканської партії на президентських та проміжних виборах після 2018 року і висловила впевненість у тому, що він зазнає поразки у протистоянні з Джо Байденом восени цього року. Трамп на своїй сторінці в соцмережах назвав її заяви «маячнею».



Джо Байден здобув перемогу на первинних виборах у Нью-Гемпширі, незважаючи на те, що його імені не було у виборчих бюлетенях через розбіжності з керівництвом Демократичної партії Нью-Гемпшира щодо умов проведення первинних виборів. Прихильники Байдена скористалися своїм правом вписати в бюлетені ім’я кращого для них кандидата.



Це були другі голосування у багатомісячному процесі праймериз, які завершаться влітку офіційним висуванням кандидатів у президенти від Демократичної та Республіканської партій. Наступні первинні вибори відбудуться у Південній Кароліні та Неваді на початку лютого.

Восени в опитуваннях приблизно три чверті респондентів вважали Байдена надто старим для президентства. Про Трампа таке говорила трохи більш як половина. Противники Трампа вважають його можливе повернення до Білого дому загрозою американській демократії. Байден фокусує кампанію саме на цьому.