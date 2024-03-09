Президент США відреагував на зустріч Орбана з Трампом

Президент Солучених Штатів Джо Байден розкритикував зустріч експрезидента Дональда Трампа з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

«Ви знаєте, з ким він (експрезидент США Дональд Трамп – ред.) зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, та прагне диктатури», – сказав Байден своїм прихильникам на передвиборчому мітингу.

Він додав: «Я бачу майбутнє, де ми будемо захищати демократію, а не применшувати її».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав свого давнього союзника Дональда Трампа в його прагненні повернутися в Білий дім – після зустрічі з колишнім президентом США у Флориді ввечері 8 березня.

Представники виборчого штабу Трампа повідомили, що сторони обговорили «широкий спектр питань, що стосуються Угорщини і Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

У січні 2022 року колишній президент США Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана на виборах в Угорщині, назвавши правого прем’єр-міністра «сильним лідером».

У 2016 році Орбан став першим лідером країни Європейського союзу, який підтримав кандидатуру Трампа на посаду президента США. Трамп приймав Орбана в Білому домі в 2019 році. Орбан також підтримував кандидатуру Трампа проти нинішнього президента США Джо Байдена на виборах 2020 року.