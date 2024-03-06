Конкурентка Трампа Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів

Колишня губернаторка Південної Кароліни, експосол США в ООН Ніккі Гейлі оголосила про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії.

У своїй промові в Чарльстоні, штат Південна Кароліна, Гейлі не підтримала експезидента США Дональда Трампа, але закликала його заручитися підтримкою коаліції поміркованих республіканців і незалежних виборців, які підтримували її.

«Тепер справа за Дональдом Трампом – завоювати голоси тих, хто не підтримав його в нашій партії і за її межами. І я сподіваюся, що він це зробить», – сказала вона.

Сьогодні вранці про ці її плани повідомив The Wall Street Journal.

Гейлі змагалася з Трампом за шанс зустрітися з президентом Джо Байденом на виборах у листопаді, але виграла лише один штат у «супервівторок».

Президент США Джо Байден й експрезидент Дональд Трамп перемогли майже у всіх штатах у Супервівторок, коли в 15 штатах і одній території США відбулися первинні партійні вибори, в ході яких визначається, хто з кандидатів буде номінований у президенти від Демократичної і Республіканської партій на виборах, запланованих на листопад 2024 року.

Після підрахунку майже всіх голосів, у ході Супервівторка Трамп отримує голоси 781 делегата на партійному з’їзді республіканців. Там визначатимуть кандидата від партії. Гейлі отримує 49 голосів. Усього буде розподілено 865 голосів. Таким чином, всього на рахунку Трампа вже 1057 голосів делегатів із 1215, необхідних для номінації на посаду президента США.

Так званий Супервівторок – ключова подія у багатомісячному процесі праймеріз, в результаті якого, як правило, стає остаточно ясним, хто стане кандидатами в президенти від двох головних партій країни. Невдалі для Ніккі Гейлі результати практично гарантують перемогу Дональда Трампа на республіканських праймеріз і номінацію в президенти від Республіканської партії.

У січні колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті заявив про вихід із боротьби за висунення в президенти США від Республіканської партії. Також ще один конкурент Дональда Трампа Рон ДеСантіс у січні заявив про припинення боротьби за висування в президенти США від Республіканської партії і підтримав кандидатуру експрезидента.