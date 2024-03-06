Спецпризначенці ГУР в Судані проти російських формувань: для чого це Україні

Верховна Рада скасувала засідання: чому?

У Верховній Раді скасували засідання – за поясненням керівника фракції «Слуга народу», у парламенті через інше «термінове завдання» для депутатів.

Пленарних засідань ВР не буде майже місяць, повідомили у фракції «Голос». В опозиції твердять, це могло трапитися через законопроєкт про мобілізацію. А депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко заявила, що «Слуг народу» відправляють на військові позиції - інспектувати фортифікації.

Чому й навіщо? Яка цінність такої експертизи?

Українські «специ» у Судані: для чого і чи це має сенс під час війни?

Спецпризначенці ГУР беруть участь у бойових діях в Судані проти повстанців та російських формувань, пише The Wall Street Journal. За даними видання, це є частиною стратегії, спрямованої на підрив військових і економічних операцій Росії за кордоном: «лінія фронту у війні між Україною та Росією тепер простягається до Африки».

Утім очільник ГУР Буданов у коментарі виданню не сказав, чи доправляли українських військових до Судану. Журналісти пишуть, що висадилися спецпризначенці ГУР у Судані влітку-2023. Чи може собі дозволити Україна у розпал війни проводити такі операції?

«Супервівторок» у США: що це означає?

Американський «супервівторок» завершився: Джо Байден і Дональд Трамп перемогли у більшості штатів на праймеріз. Ніккі Гейлі залишає кампанію. У чому інтрига? Які заяви прозвучали? Підсумки «Супервівторка». Які прогнози можна робити? І що буде з допомогою США Україні?

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