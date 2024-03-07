Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Анналена Бербок і Девід Камерон закликали союзників дати Україні все, що потрібно

Боєць ЗСУ. Під Бахмутом. Війна. 3 березня 2024 року
Боєць ЗСУ. Під Бахмутом. Війна. 3 березня 2024 року

Мир може настати лише тоді, коли Росія перестане вбивати українців, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Берліні. А її британський колега Девід Камерон озвучив питання до усіх союзників щодо російської війни в Україні: «Чи ми збираємося довести це до кінця?». Їхні цитати зібрав «Голос Америки»

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон звернулися до всіх союзників під час своєї спільної пресконференції у Берліні 7 березня.

«Не можна миритися з кимось, хто тримає пістолет біля вашої голови», сказала Бербок. І додала, що «під час кризи розумієш, на кого можна покластися»

Путін хоче «вести війну проти того, що ми цінуємо як люди»
Бербок

Захід не наляканий Путіним, запевнила міністерка та пообіцяла, що країни продовжуватимуть інвестувати в засоби стримування та власну здатність захищатися, оскільки «на карту поставлено безпеку та свободу Європи».

Щодо України Анналена Бербок додала: «Кожної секунди, кожної хвилини, кожного дня Путін веде жахливу війну з єдиною метою знищити Україну». Вона також наголосила, що метою російського президента є «вести війну проти того, що ми цінуємо як люди».

Анналена Бербок
Анналена Бербок

Девід Камерон в промові допустив можливість надати Україні ракети великої та середньої дальності, що, каже, обговорював з німецькими колегами.

Камерон заявив: «Я вважаю, що це тест для політиків цього покоління, цього часу. Я не сумніваюся, що українці достатньо сміливі. Я не сумніваюся у їхній здатності боротися та протистояти цій жахливій російській агресії».

Натомість питання, вважає Камерон, більше стосується європейських країн та євроатлантичної спільноти:

«Чи дамо ми їм [українцям для захисту від російської війни] те, що їм потрібно, чи зробимо все, що можливо».

Девід Камерон
Девід Камерон

Камерон, згадуючи побоювання світу щодо ризику ескалації конфлікту, додав, що «цього не сталося» і що «нічого не заважає допомогти Україні відвоювати свою територію».

Камерон наголосив, що Велика Британія і Німеччина зробили найбільше з-поміж інших європейських країн у царині військово-дипломатичних, фінансових та інших зусиль для допомоги Україні.

Чи дамо ми їм [українцям для захисту від російської війни] те, що їм потрібно, чи зробимо все, що можливо
Камерон

«Але ми обидвоє повинні запитати себе та всіх наших союзників, що ще ми можемо зробити, яку ще ініціативу реалізувати, що ми можемо інвестувати у те, що може допомогти українцям у цій боротьбі… щоб допомогти їм протистояти цьому жахливому вторгненню та дати відсіч російській агресії?», – додав міністр.

«Я абсолютно згоден, що ви отримуєте мир через силу. Ви отримуєте мир, демонструючи, що Путін не може перемогти. Ви отримуєте мир, допомагаючи українцям, поставляючи їм те, що їм потрібно на полі бою, адже вони воюють за країну, яка зазнала незаконного вторгнення, і наше право – робити все можливе, щоб допомогти їм протистояти цьому», – сказав Камерон.

Стосовно німецько-британської співпраці, Бербок додала, що країни намагаються вирішити «багато справ, які ускладнилися після Брекзіту»:

«Ми не можемо повернути годинник назад, але можемо максимально використати те, що маємо, особливо в тих сферах, які впливають на контакти між людьми».

Видання SkyNews зауважує, що міністерка Бербок уникала відповіді на питання щодо ракет Taurus:

«На запитання, чи буде вона тиснути на Німеччину щодо надання Україні ракети великої дальності Taurus, Анналена Бербок відповіла, що є «теми, які не обговорюються публічно».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

У Держдепі США відреагували на переговори Зеленського у Саудівській Аравії 93223 views

2

«Перед потягом сказали «вибачте» – депутат Костенко про скасування відрядження до Мюнхена 45595 views

3

Під час протесту фермерів у Варшаві затримали 23 «провокаторів» – МВС Польщі 44677 views

4

Перші результати «супервівторка» у США: Байден переміг у штаті Айова 38775 views

5

«Такі засоби втрачати не можна» – Костенко про першу підтверджену втрату HIMARS 23954 views

6

Російські війська завдали ракетного удару по Сумах – ОВА 17853 views

7

WP: Олена Зеленська відхилила запрошення відвідати промову Байдена, Навальної також не буде 7386 views

8

Адміністрація Байдена зважує щодо можливості залучити 200 млн доларів армії США для надання допомоги Україні – Bloomberg 6114 views

9

МЗС Росії викликало посла США і пригрозило видворенням співробітників посольства 4105 views

10

В Криму запрацювала мережа зарядних станцій, виготовлених у Харкові на заводі з орбіти «слуги народу» Куницького 3505 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG