Міноборони Литви повідомило про передачу Україні партії 155-міліметрових боєприпасів

Литва передала партію військової допомоги Україні – про це повідомило Міністерство оборони країни 7 березня.

«Сьогодні українській армії передали чергову партію підтримки – литовська армія доставила в Україну артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів», – йдеться в повідомленні.

За коментарем міністра Арвідаса Анушаускаса, Литва прислухалася до побажань України й передала те, чого наразі найбільше бракує.

«Ще одна партія (155-міліметрові артилерійські боєприпаси) надійшла до Збройних сил України сьогодні», – повідомив він у своїй сторінці X.

Напередодні відходу українських військ із Авдіївки в лютому речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі пояснив критичну ситуацію там, зокрема, тим, що в ЗСУ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в середині лютого, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів в Україну.

Згодом видання CBC News з посиланням на джерела повідомило, що Канада, ймовірно, готова фінансувати цю поставку. Також про підтримку чеської ініціативи заявила Бельгія, Нідерланди, Німеччина та Норвегія.