Британія оплатить понад 10 тисяч дронів для ЗСУ – міністр оборони

Велика Британія надасть України пакет допомоги на суму 325 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 15,7 мільярда гривень) для закупівлі безпілотників. Про це заявив міністр оборони країни Ґрант Шаппс під час візиту до України 7 березня, передає британський уряд.

«Інвестиції, які забезпечать понад 10 тисяч безпілотників для Збройних Сил України, дозволять використовувати провідну світову оборонну промисловість Великої Британії, щоб забезпечити Україну передовими можливостями нових безпілотників протягом 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба уряду вказує на те, що це рішення збільшує наданий у січні пакет на суму 200 мільйонів. Більшість із 10 тисяч безпілотників – це FPV-дрони.

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Згідно з коментарем самого Шаппса, Британія нарощує зобов’язання із озброєння України безпілотниками, і він закликає партнерів приєднатися до цієї ініціативи.

«Збройні сили України використовують надану Великою Британією зброю з безпрецедентним результатом, вона допомогла знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії», – заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із міністром оборони Великої Британії Ґрантом Шаппсом в Україні. За його словами, він подякував за лідерство Британії в безпековій підтримці України.