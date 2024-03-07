Росія: безпілотник атакував металургійний комбінат «Северсталь» у Череповці

На території металургійного комбінату «Северсталь» у Череповці Вологодської області Росії вранці 7 березня стався вибух – про це, зокрема, повідомило місцеве видання «Череповецька істина». За його даними, через атаку безпілотника вибухнула одна з індукційних печей.

Згодом інформацію про влучення дрона підтвердив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора регіону Георгій Філімонов. За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає, підприємство працює у штатному режимі.

Читайте також: Росія: в аеропорту Петербурга оголошували план «Килим», біля міста працювала ППО

У «Северсталі» раніше повідомили, що на підприємстві стався технологічний інцидент. За даними компанії, «у запланований раніше ремонт» виведено один із агрегатів. Про атаку дронів у повідомленні не йдеться.

Череповецький металургійний комбінат – ключовий актив дивізіону «Северсталь Російська Сталь». Підприємство має чотири види виробництва: коксоаглодоменне, сталеплавильне, виробництво сортового прокату, виробництво плоского прокату.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до російських регіонів регулярно прилітають бойові дрони. Є руйнування та жертви. Міноборони Росії звинувачує в атаках Україну. Здебільшого Київ ці повідомлення не коментує.