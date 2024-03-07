МЗС Росії викликало посла США і пригрозило видворенням співробітників посольства

Міністерство закордонних справ Росії 7 березня повідомило, що викликало Лінн Трейсі, посла США в Москві, й попередило її про можливе видворення американських дипломатів, які здійснюватимуть «спроби втручання у внутрішні справи країни».

«Спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включаючи підривні акції й розповсюдження дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так в РФ офіційно називають війну проти України – ред.), жорстко і рішуче припинятимуться аж до видворення у статусі «persona non grata» причетних до подібних дій співробітників посольства США», – заявили в МЗС Росії.

Москва оприлюднила це попередження напередодні президентських виборів 15 – 17 березня, на яких, як очікують, перемогу вкотре отримає Володимир Путін, який очолює РФ понад 20 років.

Міністерство закордонних справ Росії також закликало посольство США припинити підтримку трьох американських некомерційних освітніх організацій, які внесли до переліку «небажаних» в РФ.

У посольстві США заяви МЗС Росії поки що не коментували.

У вересні минулого року стало відомо, що МЗС Росії вручило послу США Лінн Трейсі ноту про «несумісність зі статусом дипломата» дій першого і другого секретарів посольства Джеффрі Сілліна і Девіда Бернстайна і зажадало їх висилки з РФ.

У серпні ФСБ висунула колишньому співробітнику генконсульства США у Владивостоці громадянину Росії Роберту Шонову звинувачення у «співпраці на конфіденційній основі з іноземною державою».

Держдепартамент США засудив арешт Шонова і назвав звинувачення на його адресу необґрунтованими.

Напруженість у відносинах між Сполученими Штатами і Росією досягла максимуму після Холодної війни через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.