Росія: в аеропорту Петербурга оголошували план «Килим», біля міста працювала ППО 

Увечері 2 березня петербурзький аеропорт Пулково був приблизно на годину закритий на прийом та виліт літаків – у ньому «для забезпечення безпеки польотів цивільних судів» запроваджувався так званий план «Килим». Над Фінською затокою, за повідомленнями російської влади, нібито було збито безпілотник, передає російська служба Радіо Свобода.

Як пише місцеве видання «Фонтанка», жителі міста Ломоносів (входить до складу Санкт-Петербурга) масово скаржилися ввечері в суботу у місцевих пабліках на сильний гуркіт та вибухи в районі порту Бронка. Один із мешканців написав, що «ракета якась розлетілася на 5 шматків».

У селищах Дубочки та Леб’яже, розташованих неподалік Фінської затоки, за словами очевидців, «струснуло будинки і задзвеніли шибки». Повідомлялося також про заграву у небі.

Читайте також: У російському Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить оборонні заводи – ЗМІ

Згодом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко написав у телеграмі, що над Фінською затокою засобами ППО були збиті «повітряні цілі» та опублікував відео знищення якогось об’єкта в небі, яке згодом замінив на скріншот.

Міністерство оборони Росії згодом повідомило, що засоби ППО «знищили український безпілотний літальний апарат над територією Ленінградської області». Не повідомляється, чи завдано якихось збитків об’єктам на землі. Українська сторона не коментувала це повідомлення.

Вранці 2 березня в російському Санкт-Петербурзі пролунав вибух.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до російських регіонів регулярно прилітають бойові дрони. Є руйнування та жертви. Міноборони Росії звинувачує в атаках Україну. Здебільшого Київ ці повідомлення не коментує.