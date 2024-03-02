У російському Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить оборонні заводи – ЗМІ

У російському Єкатеринбурзі на електропідстанції, яка живить оборонні заводи, стався вибух, пишуть місцеві телеграм-канали.

За даними Mash, будівля, де пролунав вибух, забезпечує енергією три оборонні підприємства:

Машинобудівний завод імені Калініна;

Турбомоторний завод;

«Уралмаш».

Ці підприємства, за даними ЗМІ, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

За інформацією Mash, начебто «спрацював саморобний вибуховий пристрій (СВП)», проте, за офіційною версією, вибух був пов’язаний із «неполадками на Калінінській підстанції».

Ймовірно, «детонація відбулася за таймером», пишуть ЗМІ. Інформація щодо постраждалих внаслідок вибуху наразі не надходила.

Російська влада цю подію поки не коментувала. Точна причина вибуху невідома.

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Водночас представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибух у Єкатеринбурзі, зазначив, що «це відповідальність російської влади».

Представник ГУР, коментуючи вибух в Єкатеринбурзі, також заявив, що серед росіян є «небайдужі громадяни».

«На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою (президента РВ Володимира Путіна – ред.) і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму», – додав Юсов.

Раніше, 2 березня, в російському Санкт-Петербурзі пролунав вибух. Телеграм-канали зазначають, що начебто жителі міста чули звук мотора в небі, за попередніми даними, там вибухнув дрон, пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, постраждали щонайменше п’ять квартир.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до російських регіонів регулярно прилітають бойові дрони. Є руйнування та жертви. Міноборони Росії звинувачує в атаках Україну. Здебільшого Київ ці повідомлення не коментує.