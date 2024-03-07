МЗС Німеччини «наполегливо рекомендує» громадянам не їздити в Росію через ризик арешту

Міністерство закордонних справ Німеччини посилило свої вказівки щодо подорожей до Росії і тепер «наполегливо» рекомендує утриматися від поїздок туди, вказано на сайті відомства.

Зміни до рекомендацій внесли «у зв’язку з подальшим погіршенням ситуації, включаючи все частіші довільні арешти», повідомило міністерство.

У відомстві попередили, що люди з подвійним громадянством можуть бути мобілізовані в РФ.

«Особи з подвійним німецько-російським громадянством повинні мати на увазі, що російська влада розглядає їх виключно як громадян Росії. Це стосується і можливого призову в збройні сили Росії. Посольство не може забезпечити їм консульський захист», – застерігає міністерство.

Також у відомстві зазначили, що «свобода слова в Російській Федерації була надзвичайно обмежена», тому закликають своїх громадян на території РФ утриматися від політичних заяв, навіть у власних соціальних мережах.

У лютому 2023 року Міністерство закордонних справ Німеччини вже публікувало рекомендацію, у якій радило своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії.

Напередодні індійські ЗМІ поширили інформацію про групу туристів з Індії, яких обманом відправили на війну Росії проти України. За даними медіа, 18 громадяни Індії протягом 15 днів проходили військове навчання, а потім були відправлені до «місця, де йде війна». Чоловікам пояснили, що альтернативою військовій службі могло стати ув’язнення терміном 10 років.