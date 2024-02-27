РФ: 18-річну жительку Петербурга відправили до СІЗО через вірш Шевченка

Суд у російському місті Петербурзі заарештував місцеву активістку Дарʼю Козирєву на два місяці за статтею про повторну дискредитацію російської армії. Дівчину затримали 24 лютого, в другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну. 18-річна активістка наклеїла на постамент памʼятника українському поетові Тарасу Шевченку плакат із уривком його вірша «Заповіт» –

Поховайте та вставайте,

Кайдані порвіте

І вражою злою кровʼю

Волю окропіте!

Поліцейські не змогли одразу зірвати плакат, тому завісили його чорним пакетом.

У грудні 2023 року Козирєву оштрафували на 30 тисяч рублів (це майже 12 з половиною тисяч гривень) за адміністративною статтею про дискредитацію російської армії. Приводом став пост у соціальній мережі «ВКонтакте» від 4 березня 2022 року. У публікації містилася критика ухвалених тоді законів, які карають за поширення інформації про війну в Україні, яка не збігається з версією міністерства оборони Росії. Після штрафу Козирєву відрахували із Санкт-Петербурзького державного університету.

Від січня 2023 року щодо Козирєвої розслідують кримінальну справу про навмисне псування майна. Її звинувачують у тому, що вона в грудні 2022 року написала «Вбивці, ви розбомбили його. Іуди» на інсталяції, присвяченій «дружбі» Санкт-Петербурга та захопленого російськими військами українського Маріуполя.