Група громадян Індії розповіла, що їх обманом відправили на війну РФ проти України – ЗМІ

Семеро громадян Індії записали відеозвернення, в якому кажуть, що їх змушують брати участь у війні з Україною на боці Росії. Відео опубліковано у соцмережі Х журналістки індійського каналу NDTV Уми Судхір.

На відео чоловіки говорять, що приїхали до Росії наприкінці грудня 2023 року як туристи. Після цього туристичне агентство запропонувало їм відвідати Білорусь і вони погодилися.

«Ми не знали, що нам потрібна віза. Коли ми прибули до Білорусі, агент попросив у нас гроші, а потім зник», – каже чоловік на відео.

Після прибуття до Білорусі громадян Індії, за їхніми словами, затримала міліція та передала російській владі, яка змусила їх підписати документи російською мовою, не надавши перекладача.

Після цього, за даними індійського видання News 18, громадяни Індії протягом 15 днів проходили військове навчання, а потім були відправлені до «місця, де йде війна». Як повідомляє NDTV, чоловікам пояснили, що альтернативою військовій службі міг стати тюремний ув'язнення терміном 10 років. Судхир, яка опублікувала відеозвернення, пише, що їх «будь-якої миті можуть направити для участі в бойових діях».

Російська сторона наразі цю заяву не коментувала.

23 лютого Індія попросила Росію дозволити її громадянам, які уклали контракти з російською армією, звільнитися ще до закінчення термінів контрактів. У МЗС заявили, що посольство Індії в Москві стежить за долею індійців у російській армії і веде з владою Росії переговори про їхнє дострокове звільнення. Число таких контрактників там не уточнили.

Раніше повідомляли, що в Україні на боці Росії за контрактом чи у складі приватних військових компаній воюють громадяни Непалу. Непальська влада заявляла, що їх близько 200, CNN називав число 15 тисяч. Після того, як щонайменше 10 непальців загинули в зоні боїв, Непал припинив видачу своїм громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Катманду також вимагав від Москви припинити вербування непальців, а вже завербованих повернути додому.