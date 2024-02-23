Індія просить РФ відпустити її громадян, які уклали контракти з російською армією

Індія просить Росію дозволити її громадянам, які уклали контракти з російською армією, звільнитися ще до закінчення термінів контрактів. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Індії, зазначивши, що кілька індійців служать за контрактом у зоні бойових дій на «допоміжних роботах».

У МЗС заявили, що посольство Індії в Москві стежить за долею індійців у російській армії і веде з владою Росії переговори про їхнє дострокове звільнення. Число таких контрактників там не уточнили.

За повідомленням агентства Reuters, раніше індійські джерела називали цифру в приблизно 100 осіб.

У МЗС Індії закликали індійських громадян «бути обережними і залишатися осторонь від цього конфлікту».

Раніше повідомляли, що в Україні на боці Росії за контрактом чи у складі приватних військових компаній воюють громадяни Непалу. Непальська влада заявляла, що їх близько 200, CNN називав число 15 тисяч. Після того, як щонайменше 10 непальців загинули в зоні боїв, Непал припинив видачу своїм громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Катманду також вимагав від Москви припинити вербування непальців, а вже завербованих повернути додому.