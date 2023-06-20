Під час візиту Моді до США згадають про закупівлі Індією нафти в Росії – Кірбі

За підсумками візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона плануються, зокрема, «результати» в сфері оборонної співпраці, повідомив прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 20 червня.

Кірбі визнав, що під час візиту Моді на Індію будуть тиснути щодо закупівель російської нафти та зброї, додавши, що Україна, «без сумніву», буде темою обговорення.

Водночас він підкреслив, що США зроблять суверенітет Індії пріоритетом у дискусіях, зазначивши, що Делі «має і повинен говорити за себе» щодо своєї позиції.

Кірбі припустив, що зустріч буде зосереджена більше на американсько-індійських зв’язках, ніж на відносинах Індії з Росією.

«Державний візит не про Росію. Те, що ми намагаємося зробити… це покращити двосторонні відносини самостійно», – сказав він.

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Індія не засудила війну Росії в Україні та розчарувала західні країни, збільшивши імпорт російської нафти та оборонного обладнання на тлі санкцій Заходу проти російських енергоносіїв.

Кірбі похвалив Індію за гуманітарну допомогу Україні, додавши, що ця країна «заявами та голосуванням в ООН ясно дала зрозуміти свою глибоку стурбованість тим, що Росія робить в Україні».

Крім того, він високо оцінив дотримання Індією обмеження ціни на російську нафту, яке, за його словами, «довело ефективність» як у підтримці стабільності поставок, так і в одночасному обмеженні доходів російської держави. Кірбі висловив надію, що Індія продовжить купувати в межах цінового ліміту, щоб обмежити військовий бюджет Москви.

Це п’ята поїздка Моді до Сполучених Штатів після того, як він став прем’єр-міністром у 2014 році, але перша з повним статусом державного візиту.

«Ми прагнемо поглибити зв’язки між Індією та США в таких ключових секторах, як торгівля, комерція, інновації, технології та інших », – написав він у своєму твітері у вівторок.

У інтерв’ю Wall Street Journal він також відповів на критику позиції Індії щодо вторгнення Росії в Україну.

«Я думаю, що позиція Індії добре відома і добре зрозуміла в усьому світі. Світ повністю впевнений, що головним пріоритетом Індії є мир», – сказав голова індійського уряду.

Кірбі також сказав, що буде вітати будь-яку роль, яку Індія хоче зіграти у розбудові миру в Україні, але не зможе надати жодних подробиць до завершення обговорень.

22 червня Моді має виступити на спільному засіданні Палати представників і Сенату – це один із найвищих привілеїв, які Вашингтон надає іноземним високопосадовцям.