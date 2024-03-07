Розвідка Британії: найближча мета армії РФ на Бахмутському напрямку – захоплення Часового Яру

Російські війська продовжують атаки з метою розширення контролю навколо міста Бахмут на Донеччині – на цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії є захоплення міста Часів Яр, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У британській розвідці зазначили, що війська РФ просунулися, щоб зайняти східну частину села Іванівське, та атакують українські позиції у Богданівці.

«Незважаючи на деякі поступові тактичні досягнення, дуже малоймовірно, що російські війська зараз зможуть спробувати повномасштабний штурм міста», – вказано у повідомленні.

У ніч проти 4 березня проєкт DeepState у своєму звіті повідомив, що армія Росії продовжує наступ в Іванівському та Богданівці на заході від захопленого Бахмута. Аналітики DeepState зазначили, що якщо у Богданівці ситуація відносно стабільна, то в Іванівському «вкрай погана і може закінчитися втратою села». За оцінками DeepState, Росія готує резерви для спроби підійти впритул до Часового Яру.

На початку березня начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив про один із «потужних ривків» армії РФ на Часів Яр. Він також зауважив, що російські війська акумулюють свої сили на сході України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України за 7 березня, протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, російські війська активізувалися на Оріхівському напрямку – тут противник здійснив 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також, за даними штабу, війська РФ продовжують активно атакувати на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.