Сили оборони відбили 20 атак Росії біля 5 населених пунктів на Авдіївському напрямку – Генштаб

Протягом доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 7 березня.

За даними штабу, протягом дня російські війська завдали трьох ракетних та 43 авіаційних удари по українських позиціях і населених пунктах, а також завдали 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На північних напрямках ситуація суттєво не змінювалася. На Куп’янському напрямку російська армія двічі атакувала позиції ЗСУ біля Синьківки. Сім атак було відбито поблизу Білогорівки на Лиманському напрямку, п’ять – на Бахмутському.

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«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також Сили оборони продовжують стримувати російські підрозділи на Новопавлівському напрямку, поблизу Георгіївки, Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки – там зафіксували 19 спроб РФ прорвати оборону.

«Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив одну безуспішну штурмову дію», – зазначає штаб.

При цьому протягом доби на Оріхівському напрямку (Запоріжжя) наступальних дій російської армії не фіксували.

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У ніч проти 7 березня проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України відкинули армію Росії на північ від Мар’їнки. Це одна з найгарячіших ділянок фронту станом на зараз – вранці Генштаб ЗСУ повідомив про 20 атак агресора на Новопавлівському напрямку.

Також, за даними німецького видання Bild, ЗСУ змогли звільнити село Тоненьке на захід від Авдіївки – росіянам вдалось захопити його частину під час «наскоку» після окупації міста. Наразі Сили оборони, за даними видання, тримають фронт на лінії Бердичі–Семенівка–Орлівка–Тоненьке.