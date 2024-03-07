Чеченські військові купують полонених українців для обміну на своїх товаришів по службі – Яценко

Чеченські військові купують у різних російських підрозділів полонених українських солдатів, відвозять їх до Грозного, а потім обмінюють на своїх товаришів по службі. Про це англійському виданню The Times розповів представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Видання також наводить історію одного із проданих таким чином солдатів, зауважує проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії».

Так, 41-річний громадянин України В’ячеслав Левицький заявив, що потрапив у полон до російських військових у лютому минулого року, коли він був поранений в обидві ноги під час нічного рейду біля села Авдіївка, що в Донецькій області України. За його словами, російські військові не надавали йому медичної допомоги, а через кілька днів передали чеченському підрозділу.

Левицького відвезли до Грозного та госпіталізували – через відсутність лікування та мороз йому ампутували обидві ноги та руки. Коли стан стабілізувався, українця відправили до підвалу, де були ще близько 60 його співгромадян. У червні минулого року декого обміняли на «кадировців», стверджує Левицький.

У липні 2023 року історію Левицького також розповів український телеканал ТСН. Із сюжету випливає, що українця тримали у підвалі двічі – спочатку в окупованому Донецьку, а потім у Грозному. Крім того, назвали ім’я другого військового, який також був полонений разом із Левицьким – Сергій Потремай.

За словами Потремая, у підвалі прихильників незаконного збройного угруповання «ДНР» він пробув півтора місяця – його били, били електрошокером, погрожували розстріляти, морили голодом. Після цього у складі групи передали «кадировцям». Потремай стверджує, що у підвалах у Грозному перебувало 39, а не 60 інших українських військових, і 11 червня 2023 року обміняли лише дев’ять із них.

Точна кількість вивезених до Чечні українських полонених не розкривається. Також невідомо, чи продовжуються такі продажі наразі і наскільки широко поширена ця практика. Міноборони та керівництво Чечні ситуацію не коментують.

На початку цього року Рамзан Кадиров запропонував обміняти українських військовополонених на зняття з сім’ї санкцій США. Ця новина обурила навіть російських мілітаристських блогерів – голову Чечні звинуватили у торгівлі «живим товаром». Після цього він назвав свою заяву «тролінгом», проте опитані редакцією проєкту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» політологи переконані: спочатку пропозиція була серйозною, а отже, західні санкції проти російської еліти справді працюють.

Полонені на війні в Україні «кадировці» значно швидше потрапляють на обмін, ніж військовослужбовці інших підрозділів російської армії. Про це заявили автор українського телеграм-каналу «Ищи своих» («Шукай своїх» українською) Володимир Золкін і командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі, який воює на боці ЗСУ.

Один із полонених під Бахмутом «ахматівцівЈ заявив, що «кадировці» «бережуть своїх» і відправляють на штурм підрозділи, де майже немає уродженців Чечні. Реакція проєкту «Кавказ.Реалії» вивчила відеозаписи минулих допитів полонених бійців «Ахмату», майже всі вони справді ніяк не пов’язані з республікою і потрапили до лав «кадировців» випадково. Багато хто заявляє про одні й ті самі проблеми – брак спорядження, відсутність зв»язку з командуванням та нерівність із бійцями чеченського походження.