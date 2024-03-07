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Прикордонники зупинили чергову російську ДРГ на Сумщині – ДПСУ

Прикордонники відкрили по диверсантах вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, противник відступив
Прикордонники відкрили по диверсантах вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, противник відступив

Українські прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу на Сумщині, повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба.

За повідомленням, минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ДРГ, яка рухалася з боку РФ – по диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Противник відступив, його втрати уточнюються, додають у ДПСУ.

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На початку лютого командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що російська ДРГ здійснила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині, тоді бій тривав півтори години.

У Державній прикордонній службі раніше наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині. Крім того, російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

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