Зеленський зустрівся з військовими і розвідкою – говорили про фронт, зброю та протидію ДРГ

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні розповів, що провів кілька розмов з українськими військовими та розвідкою. Він заслухав звіти від очільника української розвідки Кирила Буданова, глави СБУ Василя Малюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський повідомив, що зустріч з Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем «включала в себе обговорення фронтових питань і завдань».

«Попри всі дефіцити, можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони», – пояснив президент.

Глава держави також розповів, що провів окрему нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим.

«Постачання зброї, справедливе й правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї», – заявив Зеленський.

Крім того, за словами президента, вони з Умєровим «окремо проговорили тему дронів, зокрема далекобійних».

Зеленський розповів, що заслухав доповідь глави розвідки Кирила Буданова.

«Наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде», – наголосив він.

До того ж за словами Зеленського, під час доповіді, «глава СБУ прозвітував щодо української протидії російським ДРГ та колаборантам, а також розповів про «хороші результати зі знешкодження цих осіб».

«Була доповідь зовнішньої розвідки, Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти», – підсумував Зеленський.