Міністр оборони Словаччини каже, що варто повертати в Україну чоловіків мобілізаційного віку

Варто обговорювати питання повернення додому українських чоловіків, які підпадають під мобілізацію, зазначив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк в ефірі телеканалу TA3.

Заява голови словацького Міноборони пролунала в контексті обговорення пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення західних військ в Україну. Каліняк зауважив, що «дискусії з цього питання вже вилились у публічний простір».

«Ми хочемо відправити війська в Україну замість того, щоб подумати про всіх біженців з України, яких ми захищаємо, яким ми даємо місце для життя, роботи тощо. Є група, яка відповідає українському закону про мобілізацію», – зауважив словацький міністр.

Словацький міністр вважає, «що це найбільшою допомогою українським військовим, якщо у них буде достатньо людей».

За словами Каліняка, «під дію українського закону про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українців, які виїхали за кордон після початку війни», але міністр не уточнив, узяв це число.

«Ми повинні дозволити фактично цим молодим українським хлопцям, які перебувають у периметрі закону, тобто не молодшим і не старшим, не дітям, матерям і всім іншим, а тим, хто може, служити просто в українській армії», – вважає голова Міноборони Словаччини.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Пізніше офіційні особи Франції спробували роз’яснити слова Макрона і пом’якшити реакцію на них, водночас наполягаючи на необхідності надіслати Росії чіткий сигнал про те, що вона не може перемогти у війні в Україні.

7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перед тим заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Втім, він закликав парламент ухвалити документ у першому читанні, додавши, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».