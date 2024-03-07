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Суспільство

Мобілізація усіх чи правильний рекрутинг: про нові методи поповнення ЗСУ

Досвід рекрутингу 1-го окремого батальйону «Вовки Да Вінчі»
Досвід рекрутингу 1-го окремого батальйону «Вовки Да Вінчі»
  • Нові методи поповнення ЗСУ: що зміниться у мобілізації та рекрутингу?

Як відбувається рекрутинг у військо? І що далі очікує на новобранця?

  • Проблеми в «учебках»?

Журналіст, письменник і військовослужбовець Станіслав Асєєв описав у колонці для Радіо Свобода особистий досвід та враження від проходження військової підготовки.

Як відбувається навчання для ЗСУ та який досвід вишколу переважає: позитивний чи негативний? Які проблеми є в «учебках»? Чи справді найчастіше мобілізують людей із регіонів? Та що із мотивацією новоприбулих у ЗСУ?

  • Рекрутинг батальйону «Вовки Да Вінчі»

Досвідом рекрутингу ділиться Олександр Ябчанка, командир роти «Гонор» 1-го окремого батальйону «Вовки Да Вінчі».

Яких людей потребує військо? Які є вакансії і можливості? Чи може рекрутинг вирішити питання нестачі людей у війську? Розказує представник Lobby X – рекрутингової платформи, що допомагає військовим командирам знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитись до Сил Оборони. Як часто українці обирають вакансії в армії через таку платформу?

  • Коли ухвалять закон про мобілізацію?

Чи з’явиться до кінця березня новий законопроєкт про мобілізацію? Які обмеження залишать для військовозобов’язаних? Скільки загалом людей чекають у ЗСУ?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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