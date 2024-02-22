Словаччина збереже заборону на деякі українські агропродукти – Фіцо

Словаччина збереже заборону на окремі сільськогосподарські продукти з України, оскільки вони завдають шкоди словацьким фермерам, заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.



«Політика ЄС в цьому відношенні жахлива. Не проблема, що фермери Словаччини, країни-члена ЄС, страждають. Головне, щоб Україна була задоволена», – сказав він у відеозверненні.

За його словами, представник Словаччини проголосував у середу разом з польським та угорським послами проти пропозиції Єврокомісії щодо продовження призупинення квот і мит на українську сільськогосподарську продукцію.

Фіцо каже, що продовження періоду «лібералізації» ще більше зашкодить словацьким фермерам, а потім Єврокомісія дивується, що фермери «роблять на вулицях по всій Європі», вона лише підтверджує, що єдиний шлях для словацького уряду — «це продовжувати впровадження заборона на імпорт сільгосппродукції з України, це 14 продуктів – пшениця, ячмінь, кукурудза, пшеничне борошно, солод, соєві боби, рапсова олія, соняшник та інші».

У січні цього року Європейська комісія пропонувала продовжити «економічний безвіз» з Україною до червня 2025 року.

Словаччина була серед п'яти європейських країн, які виступили з вимогою до Єврокомісії запровадити імпортних мит на українське зерно через нібито «недобросовісну конкуренцію».

У вересні минулого року після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції уряд Словаччини оголосив про односторонні обмеження.

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Нині польські фермери блокують пропускні пункти з Україною, серед їхніх вимог є заборона імпорту сільськогосподарської продукції з України.